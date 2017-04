Man overvallen in woning in Oud-Vossemeer

Rumoer in Bergen op Zoom over winkel in De Zeeland

14 april BERGEN OP ZOOM - Grote zorgen bij de politiek in Bergen op Zoom over de mogelijke vestiging van een kleding- en schoenenwinkel in gebouw De Zeeland. De fracties van D66, BSD, PvdA, GroenLinks en het CDA keerden zich donderdagavond tegen, alweer, toevoeging van detailhandel in De Zeeland die schadelijk zou uitpakken voor de binnenstad en de buurtwinkelcentra zoals het Zonneplein en Het Kompas op de Bergse Plaat.