Man (18) aangehouden na wilde achtervolging

THOLEN - Na een wilde achtervolging heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een 18-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden. Surveillerende agenten wilden de auto waar de man in reed controleren in Tholen, waarop die er met hoge snelheid vandoor ging.

Surveillerende agenten zagen rond 00.25 uur een bestelauto rijden op de Postweg in Tholen. Ze besloten de auto te controleren, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Op de Eendrachtsweg in Halsteren gaven de agenten de bestuurder van de bestelauto een stopteken, maar hier reageerde hij niet op. Pas toen hij de A4 op reed in de richting van Bergen op Zoom zette de bestuurder de auto stil op de vluchtstrook.

Toen een van de agenten uit de politieauto stapte gaf de bestuurder plankgas en vertrok hij weer met hoge snelheid via de Rooseveltlaan in de richting van het centrum van Bergen op Zoom. De agenten zetten de achtervolging in. Die duurde ongeveer 20 minuten.

Aanrijding met politieauto

Toen de bestuurder door de bebouwde kom reed, maakte hij verschillende verkeersovertredingen. De man reed door rood, nam een rotonde via de verkeerde kant en reed met een te hoge snelheid. Op de Antwerpsestraatweg kwam de bestelauto in botsing met een politieauto, waardoor hij uiteindelijk tot stilstand kwam. De man is direct aangehouden en ook de bestelauto werd doorzocht. Daar zijn meerdere zakken met hennep aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat het om een hoeveelheid van ruim zes kilo ging.