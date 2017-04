Hennepkwekerij bij oud-gevangenisdirecteur: man uit Nieuw-Vossemeer geschorst bij ministerie

NIEUW-VOSSEMEER - De politie heeft deze week een man opgepakt omdat hij thuis in Nieuw-Vossemeer een hennepkwekerij met 114 planten had staan. De man was jaren plaatsvervangend gevangenisdirecteur en bekleedt ook nu nog een hoge functie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dat laatste bevestigt woordvoerder Jaap Oosterveer van het ministerie, dat meteen stappen heeft ondernomen. ,,Hij is geschorst gedurende het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Of er nog consequenties volgen, hangt af van de resultaten van dat onderzoek'', vertelt hij.

De Nieuw-Vossemeerder is in het verleden plaatsvervangend directeur geweest van meerdere gevangenissen, onder andere die in Vught, een zwaar beveiligde inrichting waar de zwaarst mogelijke criminelen terechtkomen. In die functie is hij ook in contact geweest met gedetineerden.

De hennepkwekerij is dinsdag gevonden. Het ministerie was donderdag nog niet op de hoogte van zijn arrestatie en kon vrijdag pas antwoord geven op vragen van deze krant.

Waar de planten zijn gevonden is niet bekend. Zijn vrouw is ook opgepakt, het is niet bekend wat zij ermee te maken heeft.