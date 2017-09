Grootschalige anabolenhandel vanuit Tilburg, arrestaties in Tilburg en Bergen op Zoom

De NVWA verdenkt hem ervan dat vanuit zijn kantoor achter de winkel op grote schaal anabolen steroïden en geneesmiddelen konden worden verkocht, terwijl hij daarvoor geen vergunning had. Er zijn daarom invallen geweest in twee bedrijfspanden en twee woningen in Tilburg. In Bergen op Zoom vielen de NVWA en politie binnen in een garagebox en een huis. Daarbij is 'een aanzienlijke hoeveelheid' medicijnen in beslag genomen. Wat er precies in beslag is genomen, wordt nog onderzocht.