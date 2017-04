Fietser zwaargewond bij ongeval Oudelandseweg Sint-Maartensdijk

Meer bootjes in haven Tholen door lage prijzen

25 april STAVENISSE – Het aantal bootjes in de haven van Stavenisse neemt weer toe. Tegen de trend in. Want de Nederlandse pleziervaart zit in een neerwaartse spiraal. Lagere ligplaatstarieven en betere voorzieningen zijn de voornaamste reden dat het nu weer de goede kant op gaat.