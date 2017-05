Dronken rit in centrum Tholen

Onrust in wijk Bergen op Zoom door jongen die roept dat hij lid is van IS

24 mei BERGEN OP ZOOM - Leerlingen van basisschool De Borghoek in Bergen op Zoom zijn afgelopen week een paar keer hevig geschrokken van een wijkbewoner die in de buurt van de school meldde dat hij lid is van IS en Nederland kapot gaat maken. Ook rende hij een aantal keren achter de leerlingen aan.