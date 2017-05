Brede school in Tholen is een lastige puzzel

analyseTHOLEN - Wat er al lange tijd aan zat te komen, is nu echt gebeurd: montessorischool De Kraal is afgehaakt als gebruiker van de toekomstige brede school in Tholen-stad. En dat terwijl de puzzel net was gelegd. Het plaatst de gemeente voor een nieuwe uitdaging.

Het leek zo mooi. Toen het nog piepjonge gebouw van de voormalige VMBO-school Westerpoort in Tholen in 2013 leeg kwam te staan, werd het idee geboren om er een brede school van te maken. Dat zou een aantal problemen oplossen. Sommige basisscholen in het stadje kampen nu immers met ruimtegebrek en zijn sterk verouderd. Bovendien ontstaat aan de Molenvlietsedijk ruimte om een extra veld voor Tholense Boys aan te leggen.

Optimistisch

Eind 2014 nam de gemeente het voormalige pand van het Westerpoort voor een 'vriendenprijs' van 2,8 miljoen euro over van het ROC West-Brabant. Destijds werd 2016 genoemd als mogelijk startjaar voor de brede school. Dat bleek veel te optimistisch. Een jaar geleden sprak wethouder Peter Hoek de hoop uit dat misschien eind 2016, maar toch zeker in 2017 begonnen zou kunnen worden met het verbouwen en uitbreiden van het gebouw. Dat laatste kan nog altijd worden gehaald, maar gezien de recente ontwikkelingen is het de vraag of dat realistisch is.

Dat het gemakkelijk zou worden, heeft overigens nooit iemand gedacht. Het is nogal wat: vijf basisscholen en andere voorzieningen als kinderopvang en consultatiebureau huisvesten in een bestaand gebouw. Het is passen en meten. Daar komt bij dat het op z'n zachtst gezegd een uitdaging is om de eigenheid van elke school te bewaren op het moment dat ze samen in één pand komen te zitten en ook gezamenlijke ruimtes krijgen. Het gevaar voor een eenheidsworst ligt op de loer.

Afgehaakt

In die zin is het niet verwonderlijk dat juist de montessorischool, met z'n afwijkende visie op onderwijs, nu afhaakt. Het schoolbestuur stelt dat het huidige gebouw perfect is afgestemd op die visie. Een verhuizing naar de brede school zou in dat opzicht een verslechtering zijn, nog los van de financiële risico's. De school baalde onder meer van het feit dat ze op de eerste verdieping zou komen te zitten.