Boeren op Tholen gedupeerd na diefstal van GPS-systemen

De afdeling heeft via Twitter een waarschuwing verspreid. ,,Ik hoop maar dat de collega's die dit is overkomen goed zijn verzekerd, want anders is het een grote schadepost'', stelt Boudeling. ,,Zo'n systeem kost al gauw twaalf- tot vijftienduizend euro. En dan reken ik de kosten voor het inbouwen nog niet mee. Nu er zo veel worden gestolen, heb ik zelf ook nog maar eens goed gekeken of ik hier wel echt voor verzekerd ben.''

GPS-systemen in tractoren zijn sinds een jaar of vijf in opkomst. In het begin met name bij grote bedrijven, maar volgens Boudeling zijn ze inmiddels ook bij middelgrote agrarische ondernemers in trek. ,,Zo'n systeem neemt het besturen van je trekker over, je rijdt via de satelliet'', zegt de boer uit Anna Jacobapolder. ,,Met name in het donker of als het mistig is, is dat een uitkomst. Ik denk dat zeker de helft van de collega's die ik ken er één bezit.''