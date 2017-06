Boa wil moeder bekeuren op Tholen, maar apparaat faalt door regen

THOLEN - Martine van de Velde uit Tholen dacht vrijdagochtend - in de stromende regen - haar kinderen even pal voor school af te zetten. Daar geldt echter een tijdelijk stopverbod. Een boa wilde haar beboeten, maar zijn apparaat haperde... door de regen.

Van de Velde plaatste het voorval op Twitter, maar laat desgevraagd weten dat ze absoluut niet boos is op de betreffende opsporingsambtenaar. ,,Zo kan het misschien zijn overgekomen, maar dat is zeker niet het geval. Deze man doet ook gewoon zijn werk. Hij was ook helemaal natgeregend. Ik heb hem nog aangeboden om even in mijn auto te schuilen.''

Wel vindt Van de Velde het vervelend dat ze in deze uitzonderlijke situatie haar kinderen niet even voor school mocht laten uitstappen. ,,Het heeft al met al een paar seconden geduurd.''

Nadat Van de Velde haar auto ergens anders had geparkeerd en nog even in de school was geweest, vertelde de boa haar dat zijn apparaat het had begeven vanwege de hevige regenval. De boete bleef dus achterwege. ,,De boa zelf noemde dat karma'', grapt de inwoonster van Tholen.

Het tijdelijke stopverbod is ingevoerd vanwege wegwerkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd in het scholengebied aan de Molenvlietsedijk in Tholen-stad. Van de Velde zegt het ongelukkig te vinden dat dit nog tijdens het schooljaar plaatsvindt en niet in de zomervakantie. ,,Het is sowieso al niet heel erg overzichtelijk bij de scholen en nu helemaal niet meer.''