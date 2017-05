'n Endje varder staet de veldwachter neffen z'n fiets. Ie vind 't ok leutig om nae de kinders te kieken, mâ ie verheet toch nie om d'r vô te zurhen dat ze d'r eihe nie te buten gae.

Neênt, onder de oahen van de veldwachter wiere d'r gin streken uut'aeld. Ie was overâ te vinden in ie dee z'n waark stille, loapes of op de fiets. Zôdoende zag'n joe dikkels eerder as andersomme. Ie wist percies wat of t'r aomè te doen was op 't durp.

Op vee ouwe ansichtkaerten kâ j'n zie stae, want ie wist ok gauw genocht dat de fotograaf wî plaetjes dee schiete in ie zurgde wè dat 'n op de foto kwam, aarhest op de achter-hrond.

De veldwachter op de foto waer of ik noe op kieke ao 'n bepaelde lichaemelijke ofwiekieng in toe dat 'r op 't durp onverwacht 'n kind wier ebore mit dezaalfde ofwiekieng wist iedrendeên trek wie of de vaoder was. 't Was dudelijk dat de 'echte' vaoder dae z'n pupe ao weze uutkloppe. Of, zô-as ze dat in Aemstie zaahe: z'n klompen ao epast. Mâ jao, in dien tied was t'r nog gin t.v. mit 'n prohramma as DNA Onbekend of zô, dust ze wiste 't toch nie eêmae zeker. Mâ dat 'n â meer in dat uusje zat aode de buren â op'emorke.

Dat stille durp bestae nie mî. 't Is noe zô vee drukker, mâ 't gekke is dat 'r gin durpsahent mî is. D'r schien wè 'n wijkahent te bestaen op Schouwen-Duveland, mâ die è'k nog noôit ezie. Zô noe in dan kieke m'n eêl verbaesd, want dan riedt'r 'n plisieauto dû de straete. Dan zaahe m'n: zou d'r wat gebeurd weze? As t'r ier wat gebeurt is 't aoltied saeves in snachs in ik g'loave dat 'r dan wè genocht plisie is. Dust onveilig voele m'n ons eihe nie. Mâ toch is 't raor dat 'r in mien durpje vroeher twî ahenten tehelieke waere in noe gin eêne. Demissionair minister Blok zeit dat de veilig'eid niks te maeken eit mit oevee plisiebureaus d'r bin, mâ mit de ahenten zaalf in die bin d'r genocht. Zeit'n.

Noe, dat is netuurlijk agheêl gin waer. D'r bin juust genocht maansen, die d'r eihe onveilig voele omdat ze noôit mî 'n ahent op straete zie. Ik dienke dat de minister enkelt nae de groôte steden kiekt in eihenlijk bin ons dat wè gewoon.

Ik gae d'r toch nie vô ver'uze, want ik vinde 't platteland vee moôier as de groôte stad. Ik gae d'r netuurlijk wè 's nae toe, ô, in dan is 't best leutig om dae booschappen te doen, mâ wulder bin dan ok wî blie as m'n in ons durpje trugkomme. Tot nog toe è m'n dat dikkels mit de auto edae, mâ 't is â 'n paer keer gebeurd dat ons dan laeter 'n brief van de minister krehe dat wulder aarhest vier kilometer t'ard ereejen aode in of dat m'n mâ wouwe betaele!