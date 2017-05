't Was Platten'oed

Me binnen in Biervliet. Een paor weken geleejen. Op 'n zaoterdag. De poorte bie d'ouwe Haoven wôôr in mekaore gezet. De poorte voo de Geuzenfêêsten van Emelvaortdag. Ieder jaor binnen d'r Geuzenfêêsten op dien dag. Mao dit jaor binnen 't grôte Geuzenfêêsten. Dan wôôr 't êêle durp versierd en kommen d'r poorten. Vier poorten. En bie d'n dezen kommen d'r deuren in, want die deuren worren gerameid. Deu de waotergeuzen. Jonge gasten bie ons uut 't durp, die 's morgens de deuren openbeuken. Pas daonao begint 't fêêst. Zô is dat altied nog geweest.

'n Goeie maond nao de inval van de Geuzen in april 1572, kwaomen ze in Biervliet. Weten judder 'oe dat goeng? Nêê? Dan zan 'k judder uut de doeken doen.

Bie de kaoie in Biervliet stoengen toen der tied wat vinters en in de vèrte zaogen ze 'n schip ankommen. Mee volle zeilen. Uut de richtiengk van Antwerpen. Êêst dochten die mannen: Die vaor deu, die za wel nao Vlissiengen moeten. Maor in de buurte va Biervliet, draoit die anêês bie en kom nao de Beukelsstad. En net voo die de kaoie indraoit, verandert die van vlagge. De Geuzenvlagge gaot in top. En zô vaort die de haven in en meert af. As 'n lôôpend vuurtje gaot het deu Biervliet: "De Geuzen binnen de kaoie ingevaoren." Sommigste mènsen kwaomen kieken, mao d'r waoren d'r ook die pakkende al udder kostbare spullen bie mekaore en vluchtten 't stadje uut. De polder in, want Biervliet was 'n eiland in de Braokman. Of ze dao veilig zaoten? Da wete kik nie. 'n Spanjaord kon nog net op 't nipperjte wegkommen. Die boodschapte nao 't gezag in Gent, dat dien beruchten kapitein Platten'oed Biervliet was binnengevallen. En dat 't 'r beslikt uutzag voo de Biervlietnaoren.