’t is de leste jaeren ’n bitje TE

Van ’t weer kû m’n zaahe, dat ’t aomè wat mit utersten is g’ore. Te lank droahe of vees te vee waeter. In Trump mâ vol’ouwe dat wulder daer niks an kunne doe, dat enkelt de netuur aoles bepaelt. Klimaotveranderieng? Agheêl gin waer. Mâ ons zie toch wè dat ’t de leste jaeren ’n bitje TE is.

In dat is eihenlijk ok zô mit de maansen. Tom Dumoulin wint de Giro in eêl Nederland stae te dansen in d’r mot aneêns eêl vee rose gekleurd ‘ore. Gebouwen, bruhhen, fonteinen in gae zô mâ dû. Netuurlijk, ik vinde ’t ok leutig vô Tom die as eêste Nederlander de Giro gewonne zou è. In dat is noe net gin waer, want d’r bin ’n paer Nederlandse vrouwen die dat jaeren eerder â deeje. Mâ daer praet gin maans over! Zouwe die net as Tom ok tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd weze? Ik dienke dat Tom ’n aordihe vint is in ik gunne de man vee onderscheidiengen, mâ noe net nie d’n dezen.

Ik schrieve dit mit ’t gevaer dat julder dienke dâ’k jeloers bin. Agheêl nie, want ik bin â voôrzie. Ik mot ier verklappe dâ’k â eêl vee jaeren vô vee maansen ‘n onderscheidieng an’evrohen è. Mâ d’r is wè ’n verschil. Jaeren eleej è ze naemelijk terecht ezeid dat je deze onderscheidieng nie mî kriegt vô wat je in je beroep edaen eit, mâ vô aoles wat je daebuten vô de gemeênschap edaen eit as vriewilliher.

Tom is wielrenner, dat is z’n beroep in dat doet’n wè vô z’n eihe. Kennelijk geldt de rehel nie vô sportmaansen, want ie is nie d’n eênigsten sporter die zô onderscheie is. ’t Is waer, Tom ei vee Nederlanders laete geniete in ie miek mit z’n 1ste plekke Nederland blie. Toch passe ze in Den Aeg ulder eihe zaalf bedochte rehel enkelt toe bie “gewone” maansen. In die gewone maansen è ulder vriewilliherswaark aoltied eêl lank in eêl trouw edae. De topsporters motte d’r onheloaflijk vee vô doe om zô varre te kommen, mâ gee ze dan ’n Orde in de Brullende Leêuw, die stae dichte bie de sport. Dienk mâ an wat ze aoltied zienge bie de voetbal: laet de leêuw nie in z’n emde stae.

Over ziengen esproke: d’r bin vereênehiengen die aalke verhaederienge ofslute mit ‘t ziengen van ’t Zeêuwse volkslied, drie coupletten. Dan motte ze op ’n pepiertje kieke, want ze kun ’t nie uut ulder oôd. Dat is ok TE.