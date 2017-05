'Een zwaer beroep…?'

Zelf dienk ik aoltied, da’k een taemelijk zwaer beroep haod ebbe. Êle daehen de huus het eên en ander biebrienge op een bâsisschôle en dan zeker as je leiding moe geve an ’t geheêl, vond ik nie aoltied even simpel. Natuurlijk is ’t anders zwaer dan wèreke in een hâven, straetemaeker of stucadoor weze..! Mè toch…! En ik wete, dat het nie eenvoudiger horen is mee het mondiger oren van de huus, ouwers en deskundige opvoeders, die van aoles eise van de schôlen!

Toch beweeg ik me de leste tied nôhâ es in een groep, wi ze eêl anders over mien wèrek dienke dan ikzelf. Ze vinde eigenlijk da’k nooit gewèrekt ebbe en kieke mee een licht gevoel van spot nè m’n anden, die weinig geleeë ebbe. Of ze beginne over de lange vakanties, de korte wèrekdaehen en het aoltied binnen zitte as het slecht weer is. Neê, het zitten (…) in het onderwies oordt lacherig gezie as ies vô mensen, die vô ander wèrek nie geschikt bin…!

Ambtenaeren in ’t algemeên ore nie gezie as arde wèrekers. Di haen vee hrappen en hrollen rond over de instelling, de wèreklust en het wèrektempo van mensen die op kantoren, banken en gemeênte-uzen zitte en/of wèreke..! Het komt nooit an ’t lief en di moe gezocht ore nè wèrek, het liefste eêl traâg en mee vee woorden. Lest stoeng ik in een hrôte ruumte alleên te wachten tot er iemand an de ênige bâlie verscheen. Mee een stemme as een kanon bulderde de dienstdoende ambtenaer: “Wie is er aan de beurt?” Dat noeme ze noe ambtenaere-taâl.

Pas kreeg ik uut België een paer hrappen over ambtenaeren toegestierd. Het was moeiteloôs om te zetten in het Zeêuws. Ik wille ze julder nie aol ontouwe. Een kleine bloemlezing..!

Chef-ambtenaer tegen z’n ondergeschikte: “Je bin noe â vô de vierde keer te laete van de weke. Welke conclusie trek jie di uut? Ondergeschikte: “Nou, dat het dunderdag is!”

Dezelfde chef tegenover een andere medewèreker: “Zeg Janse, wirom bij jie noe pas op kantoor?” Ie kriegt as antwoord: “Nou, gister zei je nog da’k de krante mè tuus moest leze. Dat ebb’ik gedae!”

Wi een andere baâs tegen z’n persôneel: “Julder moete mien nie zie as julder baâs, mè as een goeie vriend, die aoltied hliek eit.”

Een joengste bediende: “Zôlang mien baâs doet asof ’n mien goed betaelt, doen ik net asof ik goed wèreke.”

Baâs bie een sollicitâtiegesprek: “Me zouwe je best in dienst wille neme, mè me dienke dat er vô joe ier toch hin geschikt wèrek is” De sollicitant reageert: “Oh, mè dat maekt me eigenlijk hlad nie uut.”

Bôze hoofdambtenaer tegen z’n secretaresse: “Wie ei t’r joe gezeid, dâ jie eêl de dag ier de kantjes af moe lope, alleên omdat ik joe een paer keer gekust ebbe?” Secretaresse: “Nou, m’n advocaât!”

“Wirom doe Jan Pieterse eigenlijk êlemaele niks van de weke?” “Nou, ie vervangt de chef een paer daehen.”

Een medewèreker tegen z’n baâs: “Ze ebbe mien toch meer geld beloofd as ze tevree waere over m’n wèrek? Reactie: “Oe kunne me noe tevree weze over iemand die meer geld wil ebbe.”

“Meneer Janse, ik zou hraog vandaehe twi uren eerder wille stoppe, wan m’n vrouwe wil mee me he winkele” Chef: “Di kom echt niks van in, dat begriep je toch wè.” “Dank je meneer Janse, ik wist dao je me zou ellepe..!”