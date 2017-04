Zet Ajax volgende stap in Europees succesverhaal?

Voor het eerst in veertien jaar voetbalt Ajax vanavond weer eens een kwartfinale van een Europees bekertoernooi. Het elftal van trainer Peter Bosz ontvangt vanaf 21.05 uur Schalke 04 in een uitverkochte Arena.



Grote vraag is of de coach van Ajax meteen weer een beroep doet op Kasper Dolberg. De Deen is hersteld van een liesblessure die hem een maand aan de kant hield. Met Bertrand Traoré als centrumspits scoorde Ajax vorige week maar liefst elf keer in drie competitieduels.



Lasse Schöne is geschorst voor het eerste duel van zijn ploeg om een plaats bij de laatste vier in de Europa League. Donny van de Beek is zijn verwachte vervanger. Opvallend is dat Frenkie de Jong wel en Jairo Riedewald niet bij de selectie zit. Beide spelers zijn als centrale middenvelder inzetbaar.



Ajax verwacht het spel te moeten maken tegen de nummer tien van de Bundesliga, waar Klaas-Jan Huntelaar vermoedelijk weer op de bank zit. De return tussen beide ploegen staat voor volgende week donderdag in Gelsenkrichen op het programma.