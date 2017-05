WTA niet eens met uitsluiten Sjarapova op Roland Garros: 'Ze is al gestraft'

NECROLOGIE Sjaak de Kooning bracht leven in Lewedorp

16 mei LEWEDORP - Niks doen was niet besteed aan Sjaak de Kooning. Naast zijn werk en gezin zette de Lewedorper zich met ziel en zaligheid in voor voetbalclub Lewedorpse Boys, de duivensport én voor mensen in nood. Maandag overleed Sjaak de Kooning, één dag na zijn 67ste verjaardag.