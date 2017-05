World Cup-plan van Piqué valt goed bij tennistoppers

BLOG Goals wijzen Bevelanders aan als favoriet

9:48 Het drama De Noormannen heeft nog een toetje opgeleverd ook. De koploper van het eerste uur gaf de titel in het slot van de competitie nog uit handen, waardoor Bevelanders en Veere weer in beeld kwamen. En die twee ploegen strijden zaterdag onderling om de titel in de vierde klasse A.