'Winterspelen Pyeongchang niet in gevaar door spanningen'

De recente kernproeven van Noord-Korea hebben de wankele verhoudingen op het Aziatische schiereiland op scherp gezet. Het IOC is zich bewust van de gespannen situatie tussen beide landen, maar heeft geen plannen de Spelen te verplaatsen. ,,Als gezegd, we monitoren de toestand permanent. Dat is ook onze plicht. Van het weghalen van de Spelen is geen sprake. Er bestaat op dit moment maar één plan en dat is Pyeongchang in februari 2018'', aldus Dubi.