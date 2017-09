Venus Williams vreugdevol naar winst op US Open

Tawfik: 'In hoofdklasse win je wedstrijden door fouten af te straffen'

1 september VLISSINGEN - Sherief Tawfik (28) was erbij toen Goes in 2013 via de nacompetitie in de hoofdklasse bleef, toen Goes in 2014 via de nacompetitie degradeerde én toen Goes dit kalenderjaar via de nacompetitie promoveerde naar de hoofdklasse. De centrumverdediger weet inmiddels wel wat er in deze klasse gevraagd wordt.