Venus Williams moeiteloos voorbij Nara

Zeeuws elftal speelt in juli tegen twee eredivisieclubs

11:21 VLISSINGEN - De Stichting Zeeuws elftal heeft twee eredivisieploegen weten te strikken om in juli te oefenen tegen de beste voetballers van deze provincie. Op vrijdag 14 juli speelt het Zeeuws elftal om 19.00 uur in Yerseke tegen ADO Den Haag en ruim een week later, op zaterdag 22 juli, is Willem II de tegenstander. Dat duel wordt vanaf 17.00 uur op het veld van Veere gespeeld.