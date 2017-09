Van the Man krijgt publiek weer op de banken op Old Trafford

Tolhoek pakt weer twee plaatsen in klassement Vuelta

19:06 SIERRA DE LA PANDERA - Wielrenner Antwan Toelhoek is weer twee plaatsen gestegen in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje. De uit Yerseke afkomstige renner van LottoNL-Jumbo klom in de veertiende etappe van de 44ste naar de 42ste plek.