Utrecht uitgeschakeld, maar de trots overheerst

Ondanks de nipte uitschakeling in de Europa League door Zenit St.Petersburg overheerst de trots over de prestaties van FC Utrecht.

Tientallen fanatieke supporters zagen vanavond in café Weerdzicht aan de Weerdsingel hoe FC Utrecht net tekort kwam. Het vroege doelpunt van de Russen vormde een domper, maar er was nog niets verloren. Het bleef tot einde toe spannend, omdat er steeds slechts één Utrechtse goal genoeg was om de volgende ronde te bereiken.

Tijdens de rust waren de verwachtingen nog wisselend. Kay Honders toont vertrouwen in een goede afloop en gokt op 1-2. Supporter Dave, beter bekend als Ploppie, moet het nog maar zien. ,,Heel Utrecht denkt dat we tegen FC Pannenkoek moeten, maar Zenit is een Europese topclub.''

Verlenging

Het café puilt uit en binnen is het snikheet. De Russen zijn sterker, maar FC Utrecht houdt knap stand. In de verlenging gaat het toch mis. De supporters zien vervolgens hoe hun club de kop niet laat hangen en de aanval blijft zoeken. Nog steeds is één treffer genoeg om de Russische miljoenenploeg aan de kant te zetten. Bij het doelpunt van Sander van de Streek vliegt het bier door de lucht, maar de vreugde is van korte duur; de scheidsrechter keurt 'em af. Na het laatste fluitsignaal klinkt er gevloek én applaus.

We waren er maar een heel klein beetje vanaf, klinkt het. ,,Ik kan de spelers niets verwijten'', concludeert Dave. Natuurlijk gingen er dingen niet goed, maar ze verdienen alleen maar lof. Ik ben grandioos trots.''