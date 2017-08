TT: Yoshida langer bij Southampton, De Nooijer naar club van Hagi

De Nooijer van FC Dordrecht naar Roemeense club van Hagi

Bradley de Nooijer verkast per direct van FC Dordrecht naar het Roemeense FC Viitorul Constanta, de club van trainer Gheorghe Hagi. De Nooijer stapt morgen op het vliegtuig naar Roemenië en tekent een tweejarig contract bij de regerend landskampioen, met een optie voor nog een extra seizoen. ,,Ik vind het prachtig en ben er heel blij mee’’, zegt de jonge verdediger, die een enerverende zomer achter de rug heeft. Hij leek al eerder te vertrekken bij FC Dordrecht, keerde twee weken geleden terug in de selectie maar trekt de deur nu definitief achter zich dicht. ,,Het is afgelopen week heel snel gegaan. Ik had nog nooit van Viitorul gehoord, maar ik kom bij een mooie club terecht," zegt hij tegen PZC. Viitorul komt dit seizoen niet uit in de Europa League, nadat het in de play-offs werd uitgeschakeld door het Oostenrijkse Red Bull Salzburg.