Trappers uit Tilburg opnieuw kampioen Duitse Oberliga

Tant dolblij met 'cadeau' van Hoek-spelers

28 april HOEK - Trainer Jannes Tant was in zijn nopjes met de prestatie van zijn Hoek in de halve finale van het toernooi om de districtsbeker. De Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser versloeg Vlissingen met 0-1. ,,De instelling en discipline waren goed, er stond een echt team. Als trainer voelt dat echt als een cadeau'', vertelt hij in aanloop naar het competitieduel met medekoploper Achilles Veen.