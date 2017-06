Tiger Woods krijgt ‘professionele hulp’ voor medicijngebruik

Zeeuws-Vlaamse TMZ-koersen speeltuin voor Van Raemdonck

19 juni ZUIDDORPE - Wie is er momenteel in staat om in de Zeeuws-Vlaamse wedstrijden van TMZ de Belgische coureur Kevin van Raemdonck te kloppen? Na overwinningen in een rits andere koersen moest maandagavond in Zuiddorpe de hele meute weer in het zand bijten.