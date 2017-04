Thorsdottir houdt Wevers uit de wind

PLUS!

Eythora Thorsdottir

Met een zilveren en bronzen medaille voorkwam zij in haar eentje dat deze EK voor Nederland direct in de vergetelheid raakten. Een doorbraak voor de met veel talenten begiftigde Poortugaalse van pas 18. Het is een geschenk voor het Nederlandse turnen dat haar ouders voor haar geboorte van IJsland naar ons land verhuisden. Trainer Patrick Kiens grapte dat pas sprake is van een doorbraak 'als al die aanbiedingen met al die duizenden euro's binnenkomen'. Een utopie. Dan had ze een andere sport moeten kiezen. Thorsdottir zette Sanne Wevers uit de wind. Want als de olympische balkkampioene vijfde wordt op de EK, heeft ze iets uit te leggen. Ze moet nog in de nieuwe puntencode groeien. Dat was de vorige cyclus ook een proces van jaren. Een kwestie van geduld.