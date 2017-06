Thiem onttroont Djokovic op Roland Garros

Novak Djokovic raakt zijn Roland Garros-titel kwijt. In de kwartfinale verloor de titelhouder vanmiddag afgetekend van de Oostenrijker Dominic Thiem, in drie sets: 7-5, 6-3, 6-0.

Door Rik Spekenbrink

Vooral de manier waarop de Serviër de derde set speelde was tekenend: snel, ongeconcentreerd en zonder enige overtuiging.

Djokovic leek afgelopen maand zijn motivatie en vorm weer te hebben gevonden. Hij haalde de finale van het toernooi in Rome, onder anderen door Thiem met dikke cijfers te verslaan in de halve finale. Maar op Roland Garros was al te zien dat de oude Djokovic nog niet terug is. Hij won zijn eerste vier partijen wel, maar moeiteloos ging het allemaal niet. Zo kwam hij tegen de Argentijn Diego Schwartzman terug van een 2-1-achterstand in sets.

Djokovic werd de eerste week in Parijs bijgestaan door Andre Agassi, die aangaf dat het probleem van de voormalig nummer 1 puur tussen de oren zat. Met het winnen van Roland Garros vorig jaar was de belangrijkste prijs voor Djokovic binnen. Hij voltooide zijn grand slam, vanaf dat moment miste hij een concreet doel en zakte hij zo nu en dan ver weg. Agassi vertrok halverwege het toernooi vanwege eerder gemaakte afspraken met zijn familie. Daardoor was Djokovic afgelopen dagen coachloos.

Woensdag bleek opnieuw dat Djokovic nog een hoop werk heeft te verzetten. In de eerste set kreeg hij op 5-4 twee breekkansen, maar liet ze liggen. De tiebreak ging vervolgens verloren door twee zwakke punten van de Serviër, die sowieso veel onnodige fouten maakte voor zijn doen. In de tweede set brak Thiem direct en kwam niet meer in de problemen. Daarop gaf Djokovic zich gewonnen en liet de ‘bagel’ gelaten over zich heen komen.

Het verlies van Djokovic kan niet los worden gezien van de opmars van Thiem. Die versloeg in Rome voor het eerst in zijn carrière Rafael Nadal, op gravel en met geweldig tennis. De vraag op Roland Garros was wel of de 24-jarige Oostenrijker het ook in een best-of-five kon laten zien. Het antwoord volgde vandaag.

Zonder een set te hebben verloren stoomt hij door naar de halve finale, waarin hij vrijdag weer tegenover Nadal staat.