Tennisser krijgt tien jaar schorsing voor matchfixing

Grote belangen bij korfbalderby Tjoba-Swift

16:28 VLISSINGEN De Zeeuwse korfbalderby tussen Tjoba en Swift is zaterdag niet van belangen ontbloot. Lijfsbehoud in de overgangsklasse is de inzet van de klassieker. Voor Tjoba is het daadwerkelijk D-day, terwijl Swift nog een escape heeft. De heenwedstrijd in Middelburg was met 31-21 een prooi voor Swift.