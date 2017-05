Svitolina beëindigt in Rome sterke reeks Halep

Video Fraaie ontvangst voor spelers van Hoek na bekerwinst

11:00 HOEK - In de bekerfinale rekende Hoek zaterdagavond in Bergen op Zoom af met tweedeklasser BVV (3-1). Daarmee won de club voor de vierde keer in de clubhistorie de districtsbeker. Dat lukte eerder in 1985, 2013 en 2015. Hoek speelde in totaal nu tien bekerfinales. In 2015 bereikte de club ook de finale van de landelijke beker , maar daarin was IJsselmeervogels te sterk. De duels om de landelijke beker worden tegenwoordig niet meer gespeeld.