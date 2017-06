Stan Wawrinka als laatste naar kwartfinale

Wawrinka speelt in de kwartfinale tegen de als zevende geplaatste Kroaat Marin Cilic. Andy Murray, aanvoerder van de wereldranglijst, zit in dezelfde kant van het speelschema en is (bij winst op Kei Nishikori) in de halve finale de tegenstander van Wawrinka of Cilic.



Novak Djokovic en Rafael Nadal, de nummers twee en vier van de plaatsingslijst, zijn ingedeeld in de andere helft van het schema en kunnen elkaar in de halve eindstrijd treffen.