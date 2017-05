Staf Mariners struikelt lelijk over naam Hiariej

Kloetinge moet oppassen voor 'snelle spitsjes'

23 mei KLOETINGE - De opdracht voor Kloetinge is vanavond simpel: hoofdklasser Smitshoek verslaan en de finale van de nacompetitie is bereikt. ,,We hebben vanaf het begin dat scenario in ons hoofd gehad'', vertelde trainer Arie van der Zouwen aan de vooravond van de ontmoeting (aftrap 19.30 uur) met de ploeg uit Barendrecht.