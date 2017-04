Sport Vandaag: VVV kan kampioen worden en EHL

Brit Lawless wint ZLM Tour

15 april GOES - Christopher Lawless heeft de ZLM Tour gewonnen. De Britse renner was na een valpartij op anderhalve kilometer van de finish weggereden uit een kopgroep. Jasper Philipsen (tweede) kon hem net niet meer achterhalen. De Fransman Jeremy Lecroq werd derde in de wedstrijd voor renners tot 23 jaar.