Sport Vandaag: Titelverdedigers op Roland Garros, Hammer Series

NBA-finale Golden State verpulvert Cavaliers

7:31 Golden State Warriors heeft gisteravond (lokale tijd) in de eerste wedstrijd van de NBA-finale een flinke tik uitgedeeld aan Cleveland Cavaliers. De basketbalploeg uit Californië rolde voor eigen publiek de titelhouder met 113-91 op. Zondag is het tweede duel in de best-of-sevenserie, eveneens in Oakland.