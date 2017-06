Sport Vandaag: Start EK onder 21, Rus in kwartfinale Rosmalen

Proloogwinnaar Roglic blij met hoogvorm na hoogtestage

14 juni WESTKAPELLE - Primoz Roglic heeft de proloog van de Ster ZLM Toer op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner van Team LottoNL-Jumbo klokte na een 7,5 kilometer lange individuele tijdrit de snelste tijd met acht minuten en vier seconden. ,,Ik ben blij dat mijn vorm meteen goed is na mijn hoogtestage in Sierra Nevada”, was de eerste reactie van de winnaar na afloop.