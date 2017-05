Sport Vandaag: Huldiging Feyenoord op Coolsingel, Chelsea tegen Watford

El Ahmadi: van 10-0 verlies naar kampioen in De Kuip

21:10 Met de kampioensschaal in zijn handen, flitsten bij Karim El Ahmadi heel wat herinneringen door zijn hoofd. ,,Toen ik in 2008 bij Feyenoord kwam, waren veel stoeltjes en skyboxen in De Kuip leeg. Ik heb ook die 10-0 bij PSV meegemaakt. Het waren veel crisisjaren bij Feyenoord, maar nu zijn we kampioen, dat geeft een heerlijk gevoel'', zei de Marokkaanse middenvelder. ,,Ik ben van diepte- naar hoogtepunten gegaan hier.''