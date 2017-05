Sport Vandaag: Giro, nacompetitie en finale darts

Beach Soccer Zeeland start met vrouwenploeg

17 mei TERNEUZEN - Het ijzer smeden wanneer het heet is, dat is wat Beach Soccer Zeeland doet. De aanleg van het nieuwe beachsoccerveld in Terneuzen is het startsein om verder te gaan professionaliseren. Zo heeft het voor komend seizoen een vrouwenteam ingeschreven, dat direct in de eredivisie van start gaat.