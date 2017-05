Sport Vandaag: Giro, Bertens in Rome en uitreiking Rinus Michels Awards

Goes kwartette al vaker in de nacompetitie

6:55 Goes kon niet beter van start gaan in de nacompetitie. In Haarlem met 0-4 winnen bij EDO, daar kon de eersteklasser alleen maar van dromen. Daarmee trok de ploeg de lijn van de reguliere competitie (afgesloten met een 8-1-zege op Nemelaer) gewoon door.