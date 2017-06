Sport Vandaag: Finales Ricoh Open, Confed Cup en slot ronde van Zwitserland

Namen van dopingklanten Fuentes toch niet onthuld

17 juni De atleten die met hulp van de beruchte sportarts Eufemanio Fuentes aan doping kwamen, hebben geluk. Het leek erop dat de eigenaren van de in totaal 211 bloedzakken die in 2006 bij de Spanjaard werden aangetroffen onthuld zouden worden, maar het gerechtshof in Madrid steekt daar een stokje voor.