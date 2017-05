Sport Vandaag: Bertens in halve finale en nieuwe bergetappe in Giro

Joan van Belzen houdt Vlissingen in de race

25 mei DEN HAAG - Met dank aan doelman Joan van Belzen is Vlissingen nog altijd prominent in de race voor een plaats in de derde divisie van het zondagvoetbal. De doelman verrichtte donderdagmiddag tegen Quick een aantal cruciale reddingen waardoor de schade beperkt bleef tot 1-0.