Solide Nadal makkelijk naar kwartfinale op US Open

Voorbereiding van Goes-verdediger Rentier abrupt afgebroken

13:16 GOES - Zondag-hoofdklasser Goes kan voorlopig niet beschikken over Thijs Rentier. De verdediger brak in de bekerwedstrijd van Goes 2 tegen MOC'17 2 (0-4-nederlaag) zijn kuitbeen en zit in het gips.