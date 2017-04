Sjarapova traint in geheim in aanloop naar comeback

Van Leiden is met ADO'20 weer een stap dichter bij de derde divisie

23 april HEEMSKERK - Gert-Jan van Leiden is met ADO’20 weer een stap dichter bij het kampioenschap in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal. De uit Middelburg afkomstige verdediger, die in het verleden voor onder meer Hoek en Goes speelde, won zondag met zijn ploeg met 4-1 van Hoogland.