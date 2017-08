Sjaak Swart zingt weer 'Hand in hand kameraden'

Tolhoek overleeft ook eerste bergetappe in de Vuelta

21 augustus ANDORRA LA VELLA - Antwan Tolhoek uit Yerseke is ongeschonden uit de eerste bergetappe in de Ronde van Spanje gekomen. De renner van Team LottoNL-Jumbo kwam zaterdag in de ploegentijdrit lelijk ten val, finishte zondag als 54ste en kwam na de eerste echte bergen in de Vuelta als 112de over de meet.