Shane Kluivert bezorgt papa 'speciaal moment' bij Barça-debuut

Ooit scoorde Patrick Kluivert aan de lopende band in Camp Nou. En zijn diep gekoesterde wens is dat zijn zoontje hem over een jaar of tien, elf opvolgt bij FC Barcelona. Vandaag zette Shane Kluivert zijn eerste schreden op die heel lange weg: met een dreun van afstand fleurde junior zijn jeugddebuut op met een goal. Waarna Shane Kluivert zijn hard lachende vader in de armen rende. ,,Dit was een speciaal moment voor me'', twitterde Kluivert senior.