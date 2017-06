Servicekanon Karlovic verrast Cilic en bereikt finale Rosmalen

Vrouwenteam JVOZ moet in derde klasse starten

16 juni VLISSINGEN - Het nieuwe vrouwenteam van Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) stroomt komend seizoen in de derde klasse in. ,,We hebben er alles aan gedaan om in de eerste klasse te mogen beginnen, maar de KNVB heeft ons verzoek niet gehonoreerd’’, zegt voorzitter John Dane.