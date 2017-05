Sensationele Makarova knikkert Kerber uit Roland Garros

Nancy van de Ven rijdt met open vizier in Frankrijk

26 mei ERNÉE - Nancy van de Ven bezet voorafgaand aan de derde Grand Prix in het WK-seizoen de vierde plaats in het algemeen klassement. In het Franse Ernée vervolgt de Vlissingse motorcrosster de jacht op klassementsleidster Courtney Duncan (Nieuw-Zeeland), die twintig punten meer heeft. ,,Dat is een hele manche'', rekende Van de Ven voor. ,,Er is dus eigenlijk geen druk meer, want ik lig gewoon echt ver achter.''