Rojer en Tecau bij laatste vier Winston-Salem

Dure missers breken Vlissingen in straf­schop­pen­se­rie op

23 augustus DE MEERN - VC Vlissingen is er niet in geslaagd de eerste ronde van het toernooi om de KNVB beker te bereiken. De Meern bleek in de laatste voorronde beter in het nemen van strafschoppen, nadat er na 120 minuten een 1-1-stand op het scorebord stond.