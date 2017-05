Roger Federer laat Roland Garros schieten

Feyenoorder Bart Nieuwkoop na slapeloze nacht: Fantastisch, al die mensen

13:53 ROTTERDAM - Na het feest met de selectie van Feyenoord op de SS Rotterdam kon Bart Nieuwkoop de slaap maar moeilijk vatten. ,,Er spookte van alles door mijn hoofd'', zei de rechtsback uit Tholen maandagmiddag in het stadhuis. ,,Ik ben iedereen die me had ge-appt om half 6 's ochtends maar een bericht terug gaan sturen. Vrienden van me waren toen al onderweg naar de Coolsingel.''