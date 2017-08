Rick van Drongelen debuteert in selectie Jong Oranje

ZEIST - Rick van Drongelen is voor de eerste keer opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Het team van coach Art Langeler treedt op vrijdag 1 september in Doetinchem aan tegen Engeland. Vier dagen later volgt het tweede duel in het kader van de EK-kwalificatie, in en tegen Schotland.