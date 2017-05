Regen verstoort partij tussen Djokovic en Del Potro

Hoek haalt drie nieuwe spelers uit België en heeft selectie nagenoeg rond

19 mei HOEK - De selectie van Hoek voor volgend seizoen is nagenoeg rond. Deze week legde de zaterdag-hoofdklasser drie nieuwe Belgische spelers vast, waardoor Hoek nu achttien spelers heeft. ,,In principe zijn we er'', zegt Jacky Lambert, lid van de technische commissie. ,,Volgende week praten we nog met een jonge, talentvolle Nederlandse speler. Maar wat we wilden hebben is er nu.''