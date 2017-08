Raonic zegt ook af voor US Open

Yerseke claimt als laatste een plek in finalepoule BSC-toernooi

23 augustus NIEUWDORP - Yerseke heeft zich als groepswinnaar in Poule D geplaatst voor de finalepoule van het toernooi om de Borsele Sloepoort Cup. De zaterdag-derdeklasser was gisteravond te sterk voor RCS (2-1) en WHS (2-0). Guus de Leeuw nam in beide duels de tweede treffer van zijn ploeg voor zijn rekening.