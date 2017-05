Raemon Sluiter: Kiki speelt weer een stuk vrijer

Groene Ster 2 leeft op en plaatst zich voor finale nacompetitie

10 mei VLISSINGEN - De selectie van Groene Ster 2 zat even in zak en as nadat de Vlissingse zaalvoetballers de zeker lijkende titel in de topklasse uit handen hadden gegeven, maar inmiddels is de ploeg weer helemaal zichzelf. Het tweede team plaatste zich woensdagavond voor de finale van de nacompetitie.